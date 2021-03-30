Дело о ПВК: суд отправил под домашний арест бывшего комбата

Как известно, его подозревают в причастности к деятельности так называемой частной военной компании екснардепа Семена Семенченко.

Об этом сообщил адвокат Виногродского Андрей Наход в комментарии Украинской правде, а также информирует "Громадське".

Прокурор просил взять Виногродского под стражу, подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств. Но суд решил иначе.

По словам адвоката, его подзащитного подозревают по статье 260 Уголовного кодекса "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, участие в них или руководство ими".

Как рассказал Наход, по данным следствия, в 2018 году Семенченко создал в США компанию Donbass Battalion Corporation для осуществления охранной деятельности в Афганистане, Сирии и Ираке. Виногродский в ней исполнял посреднические консультационные услуги.

Сторона обвинения утверждает, что позже Семенченко и Виногродський организовали украинское представительство американской фирмы, и она действовала как ПВК.

Адвокаты подозреваемого Виктор Сорокин и Андрей Наход отрицают обвинения.

Также они отметили, что их подзащитный является инвалидом войны и имеет проблемы со здоровьем. Защита отметила, что Виногродский воевал за Украину, а потому не мог совершать противоправных действий и создавать военизированные формирования.

Сам Виногродский сказал, что не имеет отношения к ЧВК, а в иностранной фирме выступал лишь в роли консультанта до того, как стало понятно, что контрактов не будет. Тогда же, по словам подозреваемого, он прекратил свою деятельность в качестве консультанта.

Взять на поруки "Гала" выразили желание Степан Хмара и Николай Кохановский, однако суд им отказал.

Напомним: 24 марта СБУ сообщила, что разоблачила военизированное вооруженное формирование, т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала бывшего командира батальона "Донбасс" и экс-нардепа Семена Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ" и фигурант ряда дел о коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом"). По данным СБУ, 15 украинцев руководили компанией из более 150 человек, заключали контракты с организациями стран Ближнего Востока и предлагали им оружие.

26 марта суд арестовал на 2 месяца экс-командира добровольческого батальона "Донбасс" и нардепа парламента 8 созыва Семена Семенченко без альтернативы залога. В этот же день суд отправил другого подозреваемого по делу - так называемого агента НАБУ - Евгения Шевченко под арест на два месяца. Альтернативой СИЗО может стать залог в 5 млн гривен.

25 марта экс-бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова (позывной "Хаммер") отправили под круглосуточный домашний арест. по этому делу

СБУ подозревает, что Евгений Шевченко и Андрей Рогоза (фигурант ряда дел о коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом") причастны к организации канала поставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины.

Журналисты "Слідство.Інфо" утверждают, что ЧВК Семенченко в последние годы работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.

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