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Семенченко выпустили под домашний арест

15.07.2021 / 14:52
Бывшему нардепу Семену Семенченко изменили меру пресечения и вместо ареста выбрали круглосуточный домашний арест.

Таково решение суда, предоставленное УП, а также об этом сообщил Семенченко в Facebook

Постановление действует до 14 сентября включительно.

Семенченко также должен прибывать по требованию к следователю, в суд, к прокурору, не отлучаться из Киева без разрешения суда, следователя и прокурора, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, сдать паспорта для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

Напомним, 24 марта СБУ сообщила, что разоблачила т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала бывшего командира батальона "Донбасс" и экс-нардепа Семена Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ").

26 марта суд арестовал на 2 месяца Семенченко без альтернативы залога. В этот же день суд отправил Евгения Шевченко под арест с альтернативой залога в 5 млн гривен. Выбрали также меры другим фигурантам дела: экс-бойцу батальона "Донбасс" Александру Новикову и экс-командиру бататальйону "Донбасс" Анатолию Виногродському.

14 мая Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла совершения террористического акта, а именно обстрела ООО "Информационного агентства "112-канал", который произошел в июле 2019 года. Подозрение в теракте выдвинули Семенченко.

Источник

домашний арест, Семенченко
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