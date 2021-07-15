Путин вновь вступился за Медведчука. Из-за личных амбиций Зеленского страдает вся Украина

Ранее Путин предостерегал Зеленского от подобных атак на украинскую оппозицию, однако российского лидера на Банковой не услышали или не захотели услышать. Получается, из-за амбиций одного заигравшегося Зе-президента будет расплачиваться вся страна. Совершенно понятно, что Путин это так не оставит.

Чтобы понять тон и значимость заявления Путина, вчитайтесь в его цитату:

"Но есть ещё некоторые обстоятельства, которые заставили меня именно сегодня выступить с этим материалом. Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе.

Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с [Виктором] Медведчуком. При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу. Вот это другое обстоятельство и очень, на мой взгляд, важное".

Прав ли в этом случает Путин? Безусловно. Один и тот же судья Вовк за считанные часы продляет домашний арест Медведчуку, а через несколько часов отпускает на волю "вора в законе" "Умку". По словам журналистов, первое решение было принято по указке Банковой, а второе – за крупную взятку. И такая ситуация находит одобрение в Офисе президента – судья Вовк на крючке и будет делать все, что ему скажут. Это не является правовой системой – это ручное управление судами с целью захвата власти. Зеленский и его подельники захватили власть и подавляют любое инакомыслие, преследуя что политическую оппозицию, что гражданских активистов.

Куда важнее другое. Путин сожалеет, что украинские власти не дают Медведчуку и ОПЗЖ возможности работать легально в рамках законов. Понятно, что Кремль имеет множество механизмов, чтобы надавить на Украину. И вряд ли эти механизмы понравятся Зеленскому. Зе-президент окончательно похоронил мирную повестку по Донбассу. Ведь абсолютно все понимают, что с такой политикой Зеленского мира на Донбассе не будет. Показательно ведь, что власти преследуют человека, который является олицетворением движения по достижению мира в Украине политическим путем. Медведчук под арестом, а на Донбассе стреляют. Именно этого требуют от Зеленского его западные кураторы в ущерб Украине и украинцам.

Игорь Вальский