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На Луганщине появится новый храм УПЦ в честь Всех святых

15.07.2021 / 15:11
На Луганщине появится новый храм УПЦ в честь Всех святых
Источник: Центр информации УПЦ
Чин на основание храма совершил епископ Иринарх

В Кадиевке на Луганщине появится новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой епархии, чин на основание храма совершил епископ Иринарх.

Будущий храм Украинской Православной Церкви будет построен в память Всех святых.

Как сообщалось ранее, на Волыни заложили камень под строительство нового храма Украинской Православной Церкви.

На Закарпатье митрополит Хустский и Виноградовский Марк освятил храм УПЦ в честь святых Жен Мироносиц в поселке Буштино.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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