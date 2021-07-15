Войти | Зарегистрироваться
15:11

четверг,
15 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Киевщине верующие УПЦ прошли 50 км крестным ходом с чудотворной иконой «Призри на смирение»

15.07.2021 / 14:30
На Киевщине верующие УПЦ прошли 50 км крестным ходом с чудотворной иконой «Призри на смирение»
Источник: Центр информации УПЦ
Верующие прошли крестным ходом 50 километров и прибыли в Ризоположенский мужской монастырь в полночь

В Киевской области 13 июля состоялся традиционный крестный ход верующих Украинской Православной Церкви с чудотворным образом Божьей Матери «Призри на смирение».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом из Белогородки к Ризоположенскому монастырю со списком чудотворной иконы Божией Матери «Призри на смирение».

Перед началом молитвенного шествия была совершена литургия в Архангело-Михайловском храме села Белогородка.

«Маршрут пролёг через три района Киевской области: Киево-Святошинский, Макаровский и Фастовский. Верующие останавливались на отдых в сёлах Белогородка, Лука, Музычи, Неграши, Ясногородка, Осиковое, Лышня и поселке Бышев. Возглавили молитвенное шествие владыки Дамиан и Боголеп, отрезок пути со всеми прошёл епископ Бышевский Кирилл», - отмечается в сообщении.

Крестный ход посвящен главному празднику монастырского скита - Положению ризы Божией Матери во Влахерне.

Верующие прошли крестным ходом 50 километров и прибыли в Ризоположенский мужской монастырь в полночь.

Обитель традиционно встретила паломников фейерверком и колокольным звоном.

Сегодня верующие примут участие в богослужениях по случаю престольного праздника скита - Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

***Чудотворная икона «Призри на смирение» ХІХ века, хранящаяся в Свято-Введенском мужском монастыре Киева, – список чудотворного образа 1420 года, явившегося на Каменном озере в Псковской области. Во Введенский храм Киева в 1992 году образ передала схимонахиня Феодора (Тоцкая), хранившая икону в течение 55 лет. В августе 1993-го лик Пречистой с Богомладенцем чудесным образом отпечатался на стекле киота, которое не касалось иконы.

В 1995 году Церковь прославила икону как чудотворную. Первое молитвенное шествие с образом Божией Матери «Призри на смирение» из Белогородки в Томашовку состоялось в 2001 году. С тех пор – это один из наиболее массовых крестных ходов УПЦ в Киевской области, в котором принимают участие верующие из разных городов Украины и других стран.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.