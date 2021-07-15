На Киевщине верующие УПЦ прошли 50 км крестным ходом с чудотворной иконой «Призри на смирение»

В Киевской области 13 июля состоялся традиционный крестный ход верующих Украинской Православной Церкви с чудотворным образом Божьей Матери «Призри на смирение».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом из Белогородки к Ризоположенскому монастырю со списком чудотворной иконы Божией Матери «Призри на смирение».

Перед началом молитвенного шествия была совершена литургия в Архангело-Михайловском храме села Белогородка.

«Маршрут пролёг через три района Киевской области: Киево-Святошинский, Макаровский и Фастовский. Верующие останавливались на отдых в сёлах Белогородка, Лука, Музычи, Неграши, Ясногородка, Осиковое, Лышня и поселке Бышев. Возглавили молитвенное шествие владыки Дамиан и Боголеп, отрезок пути со всеми прошёл епископ Бышевский Кирилл», - отмечается в сообщении.

Крестный ход посвящен главному празднику монастырского скита - Положению ризы Божией Матери во Влахерне.

Верующие прошли крестным ходом 50 километров и прибыли в Ризоположенский мужской монастырь в полночь.

Обитель традиционно встретила паломников фейерверком и колокольным звоном.

Сегодня верующие примут участие в богослужениях по случаю престольного праздника скита - Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

***Чудотворная икона «Призри на смирение» ХІХ века, хранящаяся в Свято-Введенском мужском монастыре Киева, – список чудотворного образа 1420 года, явившегося на Каменном озере в Псковской области. Во Введенский храм Киева в 1992 году образ передала схимонахиня Феодора (Тоцкая), хранившая икону в течение 55 лет. В августе 1993-го лик Пречистой с Богомладенцем чудесным образом отпечатался на стекле киота, которое не касалось иконы.

В 1995 году Церковь прославила икону как чудотворную. Первое молитвенное шествие с образом Божией Матери «Призри на смирение» из Белогородки в Томашовку состоялось в 2001 году. С тех пор – это один из наиболее массовых крестных ходов УПЦ в Киевской области, в котором принимают участие верующие из разных городов Украины и других стран.