СБУ зовет на допрос 5 нардепов по делу "Харьковских соглашений"

Об этом сообщили СБУ, а также пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП

Прямая речь Дегтяренко: "Указанные граждане Украины были вызваны на допрос по так называемому делу "Харьковских соглашений". Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ. Больше деталей разглашать не можем".

Согласно информации на сайте СБУ на допрос вызвали Юрия Бойко (ОПЗЖ), Виталия Борта (ОПЗЖ), Сергея Ларина (ОПЗЖ), Игоря Палицу (За будущее) и Дмитрия Шпенова (внефракционный).

Все они также были нардепами в 2010 году, когда Рада ратифицировала "Харьковские соглашения".

Нардепов вызывают на допрос с 19 по 21 июля.

Напомним, в 2010 году тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, которое предусматривало, что Украина фактически сдает Крым в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ, за что Москва давала Киеву 100 долларов скидки на газ.

На рассмотрение парламента ратификация "Харьковских соглашений" было вынесено 27 апреля 2010 года, и это заседание стало одним из самых скандальных в украинской истории.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить, было ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами в 2010 году "Харьковских соглашений".

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