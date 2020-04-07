Лерос пришел на допрос в СБУ, но просил его перенести

В частности, поскольку силовики хотели допрашивать его не в том производстве, по которому вызывали.

Об этом сообщил адвокат Лероса Маси Найем в Facebook

Прямая речь: "06.04.2020 Гео Лерос явился на допрос в СБУ. Уголовное производство № 22020000000000065 открытое по признакам уголовного преступления по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Во время допроса было сообщено, что данное уголовное производство объединили с уголовным производством по № 22020000000000066 по ст. 190 УК (мошенничество).

Нами было решение ходатайствовать о переносе допроса на основании ст. 135 УПК".

Найем объяснил, что по закону о предотвращении коррупции, Лерос является обличителем-физическим лицом, которое было убеждено, что информация является достоверной, и сообщило о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Адвокат уточнил, что права обличителя возникают с момента сообщения информации о возможных фактах коррупции.

Он также добавил, обличитель имеет право давать объяснения, показания или отказаться их давать.

По словам Найема, Лерос на данный момент не отказывается давать показания, но ни ему, ни адвокату "не понятна логика, по которой и СБУ и ГБР вызывают на допрос по делу с одной квалификацией, а затем объединяют, добавляя синхронно ст. 190 УК".

Напомним: 3 апреля народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос пришел на допрос в Государственное бюро расследований и по такой же причине – из-за объединения нескольких уголовных производств – просил перенести его.

"Украинская правда" в течение нескольких дней просила пресс-секретаря ГБР сообщить, по факту чего было открыто дело о мошенничестве, и касается ли это закупок на муралы в Киеве, как писали в сети (этим проектом в прошлом занимался Лерос, – ред.). В пресс-служба обещали ответить, но так этого и не сделали.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака– Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.

Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.

Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открылиуже 5 уголовных производств.

Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

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