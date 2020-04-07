Войти | Зарегистрироваться
16:39

вторник,
07 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Церкви разработаны правила для священников, которые посещают людей, больных коронавирусом

07.04.2020 / 16:01
В Церкви разработаны правила для священников, которые посещают людей, больных коронавирусом
Фото из открытых источников Источник: patriarchia.ru
В правилах перечисляются необходимые для треб предметы, разъясняются особенности совершения Таинств

В Русской Православной Церкви разработаны «Правила для совершения треб на дому и в лечебных учреждениях при посещении людей, находящихся в режиме изоляции, связанной с опасностью заражения, или зараженных коронавирусной инфекцией».

Документ подготовлен Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению, сообщает patriarchia.ru.

Правила регламентируют посещение на дому людей, причиной изоляции которых являются: прибытие из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой; контакт с инфицированным COVID-19 лицом; заражение коронавирусом с протеканием болезни в легкой форме.

В правилах перечисляются необходимые для треб предметы, разъясняются особенности совершения Таинств исповеди, причащения и соборования на дому, даются указания по утилизации использованных подручных средств.

Отдельный раздел посвящен совершению треб в инфекционных отделениях.

В рекомендациях отмечается, что «перед входом в инфекционное отделение священник должен надеть весь комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ) поверх подрясника, епитрахили и поручей по правилам, установленным в лечебном учреждении. Средства индивидуальной защиты и все предметы, которые берет с собой священник при посещении пациентов, должны быть утилизированы после совершения требы. В связи с этим не благословляется брать с собой требные Крест и Евангелие».

Подробнее читайте здесь.

Источник: Inpress.ua
рпц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.