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Объединение инвалидов просит верующих УПЦ помочь купить пасхальные подарки для 1500 подопечных

07.04.2020 / 16:17
Объединение инвалидов просит верующих УПЦ помочь купить пасхальные подарки для 1500 подопечных
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Объединение инвалидов с помощью верующих УПЦ и всех неравнодушных людей устраивает праздник для своих подопечных, которых на учете в организации почти 1,5 тысячи

Объединение инвалидов, которое действует в селе Горбачовка на Киевщине, обращается с просьбой о помощи в проведении благотворительной пасхальной акции.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, объединение инвалидов с помощью верующих УПЦ и всех неравнодушных людей устраивает праздник для своих подопечных, которых на учете в организации почти 1,5 тысячи.

«Сегодня в нашей стране нелегкие времена, всем сложно, но сложнее людям с инвалидностью. Людей на учете нашего объединения инвалидов 1563 лица и 116 детей-инвалидов. Мы готовим индивидуальные подарки, чтобы хотя бы немного поддержать и порадовать наших подопечных, которым нужны постоянная помощь и внимание», - рассказала руководитель объединения Наталья Хоменко.

Она отметила, что их объединение примет любую помощь - продукты или гигиенические средства, постельное белье.

Адрес организации: село Горбачовка (отделение связи Вознесенское), ул. Полевая, 16, почтовый индекс: 07652. Руководитель – Наталья Хоменко.

Карта ПриватБанка: 4149 4996 4252 9216.

Источник: Inpress.ua
упц
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