Войти | Зарегистрироваться
13:31

вторник,
30 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Шарий: ОПЗЖ Медведчука и Партия Шария могут взять большинство в следующей Верховной Раде

30.03.2021 / 12:07
Украинская власть во главе с Владимиром Зеленским преследует оппозицию из-за того, что боится прихода к власти «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и Партии Шария, которые имеют шансы взять большинство на следующих выборах в Верховную Раду.

Об этом в интервью Lenta.ru заявляет блогер Анатолий Шарий.

Шарий подчеркивает, что власть закрыла телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK по надуманным причинам, не предоставив доказательства, будто они совершали противоправные действия.

«Закрывают и СМИ по надуманным причинам: «112 Украина», NewsOne, ZIK. Они якобы вещали «российскую пропаганду». Покажите — где?» - вопрошает блогер.

Шарий также обращает внимание, что Зеленский проводит точно такую же информационную политику, как и его предшественник Порошенко.

«Никто не ожидал, что Зеленский решит зачистить все, чтобы остались только те, кто будет ему аплодировать. Его «гениальные» записи в Twitter комментируют тысячи ботов — в такой же риторике, как недавно славили Порошенко. Зеленский не может иначе», - приводит пример блогер.

На вопрос Lenta.ru «Зеленский боится, что в перспективе вы можете объединиться с Медведчуком и взять власть?» Анатолий Шарий ответил утвердительно.

«Да, это абсолютно очевидно. Он боится, что в парламенте окажутся две реальные оппозиционные партии. Других нет», - отмечает блогер.

Шарий прогнозирует, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и Партия Шария могут получить большинство в следующей Верховной Раде.

«ОПЗЖ и Партия Шария могли бы получить большинство в Верховной Раде. И это ужас, это страшный сон для сумасшедшего меньшинства, которое желает убивать и нападать на улицах. Что Зеленский может сделать? Взять своего неадекватного [главу СБУ Ивана, - Lenta.ru] Баканова и начать преследовать оппозицию самыми скотскими методами», - подчеркивает блогер.

При этом Анатолий Шарий выражает уверенность, что Зеленский получит «реальный срок» за узурпацию власти.

«Но при этом я абсолютно уверен, что Зеленский будет первым президентом, который реально понесет наказание. Если против Порошенко завели массу уголовных дел, 99 процентов из которых были спамом для пиара, то Зеленский наставил подписей под документами, свидетельствующими об узурпации власти. Это самая настоящая уголовщина, ему светит реальный срок», - заключает блогер.

Медведчук, Шарий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.