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Послушав Медведчука, его оппоненты стали сторонниками, – об этом украинцы пишут, комментируя интервью политика

26.12.2020 / 13:15
Интервью председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука интернет-изданию Шарий.net. вызвало большой резонанс. Люди активно высказывают в комментариях свое восхищение компетентностью и знаниями политика, а многие откровенно признаются, что благодаря этому интервью кардинально поменяли свое мнение о Медведчуке.

Некоторые даже предлагают использовать высказывания народного депутата в качестве учебного пособия на уроках истории.

«По-моему, это интервью нужно преподавать на уроках истории в школах и в институтах, как минимум. Мысли, эмоции после прослушанного захлестывают», – написала Елена Соломахина.

Ее мнение также поддержал Руслан Сергеев.

«Очень умный человек – это интервью в качестве обучения нужно показывать по ТВ. Плюс статистика про экономику, а не бред, который постоянно вешает нам на уши преступный режим», – отметил мужчина.

Многих украинцев впечатлила компетентность и профессионализм политика.

«Интервью настоящего лидера политической партии и реального патриота Украины. Ни бе-бе-бе Саакашвили, ни вяканья Порошенко, ни пафоса Зеленского, ни истерики Яценюка. Высокообразованный, громадный опыт работы по экономике, политике, отвечает на все вопросы прямо без виляния, юрист, смелый, не боится вести переговоры с лидерами и послами других стран», – отметил Алекс Пироговский.

«Полтора часа грамотности, мудрости, нет хвастовства и «Я-я-я», а самодостаточность, ум, опытность, компетентность, авторитет. Вот таких бы управленцев Украине побольше!», – подчеркнула Ольга Сысоева.

«Грамотная аргументированная речь. Спокойствие и достоинство в каждой фразе. Богатый? Да. Жёсткий? Да. Но очень отличается от позеров и фарисеев из псевдопатриотов. Брехливых и продажных», – добавил Юрий Носов.

Некоторые люди написали, что благодаря интервью кардинально поменяли свое мнение о Викторе Медведчуке и его политике.

«Никогда не нравился Медведчук, послушал, достойный лидер, беру свои слова обратно!» – признался Сергей Иванько.

«Никогда не воспринимал Медведчука. Но время и история показали, что в его словах меньше воды и больше логики чем в современных учебниках в школах», – написал пользователь Андрей В.

«Относилась к Медведчуку с недоверием. После того как Порошенко и Зеленский «поцарювалы», отношение к Медведчуку изменилось кардинально. Пока не вижу никого более адекватного», – присоединилась к вышесказанному Хелен Ковтунова.

По-новому посмотрел на политика и Геннадий Громов.

«Увидел Медведчука, скажем так, с необычного ракурса, есть определенное понимание жесткого человека, знающего свои цели и задачи, имеющего принципы и свою идею, открытого в рамках достигнутых договоренностей, не больше не меньше, ну и человека, который держит слово», – написал мужчина.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что главной причиной экономического и социального коллапса в стране является курс, предложенный Зеленским и его окружением.

интервью, Медведчук, Шарий
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