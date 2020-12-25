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Порошенко продолжает платить налоги в российский бюджет, - адвокат

27.12.2020 / 18:32
Бывший президент Украины Петр Порошенко продолжает наполнять российский бюджет.

Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец в своем телеграмм-канале.

«А все в курсе, что Петр Алексеевич продолжает наполнять бюджет Российской Федерации. Соросня и сочувствующие ПАПе СМИ об этом не напишут. Появилось относительно свежее решение от ноября 2020 года», - написал он.

Кравец напомнил, что подавал заявления с СБУ и СНБО и получил ответ, что к ним никто не обращался и поэтому санкции в отношении корпорации «Рошен» не приняты. При этом, граждан Украины и за значительно меньшие суммы уплаченных налогов в оккупированном Крыму или отдельных регионах Донецкой и Луганской области бросают в СИЗО сотрудники СБУ.

Адвокат предположил, что не зря на пленках Порошенко «жал руку» Путину.

«Это только часть сумм, там есть еще и исполнительный сбор. Благодаря спору с одним сочувствующим ПАПе пришлось посмотреть российский судебный реестр и там столько интересного о Липецкой фабрике Рошен. Не зря же Порошенко Путину на обнародованных пленках говорил - "Жму руку, обнимаю". Хотя, наверное, это все вранье и подделка, как и пленки ОАСКа, Тупицкого и прочие, по которым снимают фильмы и ставят спектакли. Вот не верю, что это правда, не мог он брататься с врагом Украины или мог?», - пишет Кравец.

Адвокат отметил, что пленки пленками, а вот решения судов и уплата налогов и штрафов связанных с незаконным возмещение НДС в РФ это подтвержденный факт.

«Прошу заранее прощение у поклонников сивочолого гетьмана за разочарование. Но думаю для настоящих поклонников это не доказательства предательства, а наоборот патриотизм и широта души - помогал с трудоустройством, подрывал экономику возвратом НДС и травил конфетами врага. Все как у Раневской - "Если человек тебе сделал зло — ты дай ему конфетку, он тебе зло — ты ему конфетку... И так до тех пор, пока у этой твари не разовьётся сахарный диабет"», - подытожил Кравец.

налоги, Россия, Порошенко, Рошен, Кравец
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