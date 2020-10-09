Войти | Зарегистрироваться
15:17

воскресенье,
11 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Медведчук договорился о поставках вакцины от коронавируса, и Зеленский не имеет никакого права его за это критиковать, – Шарий

11.10.2020 / 12:53
В то время как в Украине растет количество заболевших COVID-19, украинская власть нещадно разворовывает деньги из коронавирусного фонда и при этом позволяет себе критиковать Виктора Медведчука за переговоры с Россией о поставках вакцины.

Об этом заявил блогер Анатолий Шарий, сообщает телеканал «112 Украина».

Также Шарий считает, что Украина все равно будет покупать российскую вакцину, но уже через третьи страны и в 10 раз дороже.

«Виктор Медведчук проводит три встречи с Путиным, обсуждает возможность предоставления Украине вакцины, потому что россияне уже разработали эту вакцину. Она еще не полностью испытана, это факт, но 40 тыс. человек уже вакцинировано, пока что никто не умер и никто не заболел. При этом Украина будет ждать, пока разработают эту вакцину. Скорее всего, дождутся, когда Бразилия будет продавать ее Украине в 10 раз дороже, чем всему остальному миру, а эти будут перепродавать своему населению», – отметил блогер.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом в нашей стране сейчас критичная и вакцина украинцам очень нужна.

«В Украине большая проблема сейчас с коронавирусом, это уже видно – растет количество заболевших. Люди перестают постепенно рассказывать, кто там заболел, потому что у людей начинают болеть их родные и близкие, к сожалению, а некоторые умирают. Вакцина нужна, и нужна очень сильно. Это вопрос буквально жизни и смерти населения Украины», – подчеркнул Шарий.

По его мнению, пока Зеленский критикует Виктора Медведчука и обещает дождаться, когда вакцину разработает Европа, вирус может стоить жизни тысячам украинцев.

«Зеленский по отчету о своей поездке пишет на "Фейсбуке", что некоторые там ездят и колют непроверенную вакцину, а мы дождемся, пока Европа разработает. Европа разработает? Предоставят сначала Европе, белым людям, потом предоставят черным людям, а потом то, что останется, пойдет в Украину. Сколько к тому времени умрет людей с учетом того, что заболеваемость каждый день бьет рекорды? Причем вышли на совсем плохую историю – 40% от тестируемых являются заболевшими», – сказал Шарий.

Блогер напомнил, что результаты проверки, проведенной Счетной палатой, подтвердили нецелевое использование 35 млрд грн из коронавирусного фонда.

«Результаты проверки Счетной палаты подтверждают эту информацию – 35 млрд на дороги из фонда по борьбе с коронавирусом в стране, где каждый день новый рекорд по заболеваемости. Кто за это ответит? Да никто. Потому что отвечать надо перед правоохранительными органами, а они все свои. Банда продолжает рубить капусту», – резюмировал Анатолий Шарий.

Ранее сообщалось, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность поставки в Украину вакцины против COVID-19, разработанной российскими учеными. Также Медведчук отметил, что эффективность и безопасность вышеуказанной вакцины проверил лично на себе и членах своей семьи – ни с побочными эффектами, ни с временным недомоганием никто из них не столкнулся.

Медведчук, Шарий, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 октября
10 октября
9 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.