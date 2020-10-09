Рабинович: Одной поездкой в Москву Медведчук сделал для экономики Украины больше, чем весь Кабмин за четыре года

Такое мнение высказал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Вадим Рабинович, сообщает телеканал «112 Украина».

Парламентарий уверен, что снятие санкций с украинских предприятий, о чем Виктор Медведчук говорил во время своего визита в Москву, очень важно как для украинской экономики в целом, так и для украинцев, которые благодаря этому могут снова получить 150 тыс. рабочих мест.

«Он обратился с просьбой к правительству РФ и Владимиру Путину в тяжелейшей экономической ситуации, в которой сегодня оказалась наша страна, чтобы снять санкции со многих наших украинских предприятий в одностороннем порядке. Скажите, есть какой-то антиукраинский элемент в этом? Есть какой-то элемент? Что это за бредятина такая? Человек сделал одной своей поездкой больше, чем весь Кабмин за четыре года. И все равно находят в этом что-то, чтобы сказать. Что не так, скажите? 150 тыс. рабочих мест, которые можно единомоментно вернуть после снятия санкций, которые тоже можно снять буквально за неделю. Скажите, что тут плохого? Что плохого в этом? Потому что они привыкли делать только одно – раздирать эту Украину на части, рвать ее, прикрываясь вышиванками и песнями», – подчеркнул народный депутат.

Рабинович добавил, что действия Виктора Медведчука в Москве показали его высокий государственный уровень.

«А Медведчук сделал все правильно. Я считаю, что действия его в Москве показывают высочайший государственный уровень этого человека, в отличие от тех, которые потом говорят следующее: "Вот некоторые тут себе прививаются, а мы не будем этого делать". Господин Президент, ваша задача – охранять людей нашей страны, здоровье, быт, все остальное. Ваша задача – об этом думать, а не о своей партии, которая все равно проиграет выборы», – резюмировал Вадим Рабинович.

Ранее сообщалось, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обсудил с главой РФ Владимиром Путиным вопрос отмены санкций для украинских предприятий.