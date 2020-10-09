Войти | Зарегистрироваться
15:15

воскресенье,
11 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Рабинович: Одной поездкой в Москву Медведчук сделал для экономики Украины больше, чем весь Кабмин за четыре года

11.10.2020 / 14:48
Реакция Президента Украины Владимира Зеленского на визит председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в Россию доказывает, что украинская власть думает исключительно о собственной наживе, а не о благосостоянии украинцев и улучшении экономической ситуации в стране.

Такое мнение высказал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Вадим Рабинович, сообщает телеканал «112 Украина».

Парламентарий уверен, что снятие санкций с украинских предприятий, о чем Виктор Медведчук говорил во время своего визита в Москву, очень важно как для украинской экономики в целом, так и для украинцев, которые благодаря этому могут снова получить 150 тыс. рабочих мест.

«Он обратился с просьбой к правительству РФ и Владимиру Путину в тяжелейшей экономической ситуации, в которой сегодня оказалась наша страна, чтобы снять санкции со многих наших украинских предприятий в одностороннем порядке. Скажите, есть какой-то антиукраинский элемент в этом? Есть какой-то элемент? Что это за бредятина такая? Человек сделал одной своей поездкой больше, чем весь Кабмин за четыре года. И все равно находят в этом что-то, чтобы сказать. Что не так, скажите? 150 тыс. рабочих мест, которые можно единомоментно вернуть после снятия санкций, которые тоже можно снять буквально за неделю. Скажите, что тут плохого? Что плохого в этом? Потому что они привыкли делать только одно – раздирать эту Украину на части, рвать ее, прикрываясь вышиванками и песнями», – подчеркнул народный депутат.

Рабинович добавил, что действия Виктора Медведчука в Москве показали его высокий государственный уровень.

«А Медведчук сделал все правильно. Я считаю, что действия его в Москве показывают высочайший государственный уровень этого человека, в отличие от тех, которые потом говорят следующее: "Вот некоторые тут себе прививаются, а мы не будем этого делать". Господин Президент, ваша задача – охранять людей нашей страны, здоровье, быт, все остальное. Ваша задача – об этом думать, а не о своей партии, которая все равно проиграет выборы», – резюмировал Вадим Рабинович.

Ранее сообщалось, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обсудил с главой РФ Владимиром Путиным вопрос отмены санкций для украинских предприятий.

экономика, Медведчук, Рабинович
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 октября
10 октября
9 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.