Коронавирус: в Минздраве назвали регионы с наибольшей заполненностью больниц

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Президент Киргизии заявил о готовности уйти в отставку
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Лукашенко уже начал пугать протестующих коронавирусом
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Трамп отказался от виртуальных дебатов с Байденом
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Президент Кыргызстана Жээнбеков не собирается в добровольную отставку - пресс-секретарь
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14:52
Пандемия коронавируса диктует новый образ жизни и работы в Европе – СМИ
- 18:12
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Против руководства "Нафтогаза" открыли дело
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Зеленский: Украина последовательно реализует все согласованные с МВФ реформы
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Официально: аудит "Нафтогаза" показал потери для бюджета на сумму 75 миллиардов – письмо Госаудитслужбы
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11:16
Великобритания согласовала кредитные гарантии до 2,5 млрд фунтов для торговли с Украиной
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Украина и Британия подписали стратегическое соглашение, которое заменит ассоциацию
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Украина и ЕБРР заключили соглашение о предотвращении коррупции08.10.2020 / 06:34Последние новости рубрики
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06:55
Украина и ЕС в Брюсселе подписали шесть соглашений
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09:17
Огонь поразил 11 тысяч га в Луганской области
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Реставрированную "Девочку с колосками" вернули в Музей Голодомора
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Правозащитники насчитали более 250 задержанных во время протестов в Беларуси
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В Японии начали производить УФ-лампу, убивающую коронавирус
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие05.10.2020 / 09:18Последние новости рубрики
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06:37
Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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09:17
В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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09:03
В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"
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В Харькове легковушка протаранила "скорую", есть пострадавшие
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Почти 400 телевизоров для одного кадра: крупнейшая в мире камера сделала суперснимок
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