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Виктор Медведчук: Снятие санкций дало возможность вдохнуть жизнь в украинскую экономику

17.10.2020 / 18:11
После переговоров, проведенных в Москве председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народным депутатом Украины Виктором Медведчуком, руководство Российской Федерации приняло решение снять санкции с ряда украинских предприятий. Это даст возможность создать новые рабочие места, увеличить отчисления в бюджет, в Пенсионный фонд.

И оппозиции неинтересно, как на это будет реагировать власть, главное – это дало возможность вдохнуть жизнь в украинскую экономику и повысить благосостояние украинцев.

Об этом Виктор Медведчук рассказал в интервью журналистам телеканалов «Интер», ZIK, NewsOne и «112 Украина».

Политик отметил, что 70% продукции предприятий, с которых сняты санкции, было ориентировано на российский рынок и теперь они смогут работать на полную мощность.

«Я сегодня слышал интервью на одном из каналов по поводу Барского машиностроительного завода Винницкой области и "Брацлава", когда говорят, что 70% их продукции было ориентировано на российский рынок. И сегодня это заработает с новой силой. А что это такое? Это новые рабочие места, это зарплаты, это отчисления в бюджет в виде налогов, это отчисления в Пенсионный фонд. То есть это то, что называется вдохнуть жизнь и, хотя бы частично, на примере каких-то конкретных предприятий, продемонстрировать, что экономика должна быть другой, экономический курс должен быть радикально изменен», – подчеркнул Виктор Медведчук.

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» добавил, что снятие санкций – это заслуга оппозиции, а не власти.

«Это была просьба моя как представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь". Это не власть. А власть по-разному может на это отреагировать. Но главное, как люди к этому относятся. Оппозиция это сделала для себя, для чего-то, каких-то там своих специфических интересов, или она сделала для людей? Возникает вопрос: а почему же тогда господин Зеленский этого не делает? Почему его команда не договаривается? Почему они не анализируют ту ситуацию, которая сложилась на экономическом рынке Украины – и внутреннем, и экспортном, – и не меняют ситуацию к лучшему? Поэтому вопрос в отношении власти. А к людям вопрос: дать оценку и власти, и оппозиции. Именно на такую объективную оценку мы и рассчитываем», – резюмировал Виктор Медведчук.

Напомним, 6 октября в Москве председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и президент РФ Владимир Путин обсудили возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций для украинских производителей. Впоследствии санкции были сняты с трех украинских предприятий.

санкции, экономика, Россия, Медведчук
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