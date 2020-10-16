Вместо Зеленского важные вопросы для Украины решает Медведчук, - эксперт

Так медиа-эксперт Татьяна Чугаенко прокомментировала интервью главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука украинским телеканалам ZIK, «112 Украина», NewsOne и «Интер».

Об этом она написала в Facebook.

«Смотрю интервью Медведчука украинским телеканалам. Много интересной информации даёт и рассуждает здраво очень», - написала медиа-эксперт.

По словам Чугаенко, оппонировать Медведчуку сложно, потому что он держит в голове огромный объём информации.

«Без бумажки оперирует большим количеством цифр, данных и фактов. А когда приводятся убийственные цифры, а не пустые громкие лозунги - спорить действительно тяжело», - отметила она.

Чугаенко приводит аргументацию оппозиционного политика из интервью украинским телеканалам.

«Например. Украина присоединилась к санкциям Евросоюза в адрес Российской Федерации. А РФ, в свою очередь, ввела санкции в ответ. И что в результате? В результате, по итогам прошлого года, экспорт украинской продукции в Россию и страны СНГ обвалился до $6 млрд. А было, на секундочку, $26 млрд. Ну а что же Европа? Наш экспорт в страны ЕС в 2019 году составил $20,2 млрд. А до подписания соглашения о Зоне свободной торговли (2011-2012 годы) он был на уровне $17,5 млрд.», - привела данные эксперт.

«То есть, безудержный рост, который нам обещали в результате сближения с Европой - это всего $2,7 млрд. Вы серьёзно? Заработали 2,7 миллиарда, но при этом потеряли 20 миллиардов. Прекрасный бизнес, я считаю. И это было бы смешно, если б не было так грустно», - отметила медиа-эксперт.

Чугаенко поднимает вопрос, почему об отмене санкций против украинских предприятий договаривается лидер оппозиции, в то время как этим должны заниматься президент и премьер-министр.

«Медведчук едет в Москву и договаривается с Путиным о снятии санкций с украинских предприятий. Машиностроение, АПК, лёгкая промышленность etc. Россия снимает санкции в одностороннем порядке. А что же Украина? Украина хранит гордое молчание и всячески старается делать вид, что ничего не случилось.

Тысяча извинений, но почему о снятии санкций договаривается лидер оппозиции, а не президент? Ах, да: экономика - это ж прерогатива премьер-министра. Так почему же и премьер в данном вопросе молчит как рыбка?» - задается вопросом медиа-эксперт.

Чугаенко напомнила, как по итогам социологического исследования Украинского института социследований им. Яременко и центра «Социальный мониторинг», 70% украинцев высказались за прямые переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

«А это, кстати, глас народа, который наш президент, судя по анонсируемому им опросу, так хочет услышать. Но важные для Украины вопросы решает Виктор Медведчук. А Владимир Зеленский в это время катается по заграничным вояжам и берёт в европах очередные кредиты», - подчеркнула эксперт.

«И на переговоры в Москву вместо Зеленского едет Медведчук. И договаривается. Договаривается на условиях, выгодных Украине. Да, а до выборов чуть больше недели. Думай-ТЕ», - завершила свой пост медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.