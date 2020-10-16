Члена клана Засух поймали на подкупе избирателей, ему грозит до семи лет лишения свободы

Как пишет Инпресс, подозреваемый вместе с сообщницей, под предлогом поздравления, раздавали конверты с деньгами учителям местной школы.

По этой схеме, один голос избирателя стоил тысячу гривен. По данным нашего источника, речь идет о члене знаменитого клана Засух Романе Засухе. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Семейство Засух – крупные землевладельцы, заработавшие основной капитал в то время, когда Валерий Засуха был губернатором Киевской области (с 1996 по 2005 год). После «оранжевой» революции Анатолий Засуха сбежал от правосудия в Россию, где работал заместителем губернатора Московской области Бориса Громова. В Украину экс-губернатор вернулся в 2008 году. Его жена Татьяна была нардепом от Партии Регионов, а при Порошенко семейство ушло под «крыло» друга экс-президента Игоря Кононенко.

Это не единственный предвыборный скандал в Васильковском районе. Как выяснили журналисты, местные коррумпированные чиновники прописывают в сёлах сотни посторонних людей, искусственно увеличивая таким образом количество голосующих. Например, в селе Рославичи еще в сентябре насчитывалось всего 227 избирателей, а сегодня их уже 418. Местные жители подозревают, что это дело рук действующей главы райсовета Натальи Баласинович (на выборы идёт как самовыдвиженец), у которой уже не осталось шансов выиграть выборы в честной борьбе.