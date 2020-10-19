В Минздраве рассказали, на какую категорию зараженных приходится 75% смертей от Covid

Об этом свидетельствует сообщение Минздрава

Дословно: "Коронавирусная болезнь не отступает, а наоборот, набирает обороты. Поэтому для продолжения борьбы с COVID-19 сейчас важно всем мобилизоваться и соблюдать все противоэпидемические правила, установленные в стране. Особенно это касается людей старше 65 лет, ведь 75,7 % от общего количества летальных случаев - это граждане именно этой возрастной категории".

Ведомство снова призвало украинцев пользоваться масками, дезинфицировать руки антисептиками и придерживаться социальной дистанции.

Людям старше 65 лет рекомендовали без необходимости не выходить из дома, в частности это касается посещения мест большого скопления людей.

Напомним: главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что в Украине летальность от Covid-19 составляет около 2%.

17 октября в Украине зафиксировали еще 5231 случай коронавируса, при этом 90 зараженных умерли.

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