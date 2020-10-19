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Крым, Донбасс и деоккупация: Зеленский и Эрдоган сделали совместное заявление

19.10.2020 / 10:15
Украина и Турция договорились прилагать все усилия для деоккупации Крыма и восстановления контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам встречи в Стамбуле 16 октября, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Мы согласны продолжать прилагать усилия, направленные на деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины", - подчеркнули лидеры Украины и Турции.

Также Турецкая Республика приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной, отмечается в документе.

Кроме того, главы государств договорились, что Украина и Турция продолжат координировать совместные усилия для обеспечения защиты прав человека в оккупированном Крыму, для освобождения всех незаконно заключенных граждан Украины, а также совместно будут работать для улучшения условий жизни граждан Украины, включая крымских татар, которые были вынуждены покинуть оккупированную территорию Крыма и переехать на материк в Украину.

Источник

заявление, Турция, Эрдоган
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