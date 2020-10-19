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В Украине заняты почти 60% больничных коек - Минздрав

19.10.2020 / 10:46
По состоянию на 18 октября в Украине заняты 59,8% больничных коек для пациентов с подозрением или подтвержденным коронавирусом. Самая плохая ситуация в Луганской и Донецкой областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в Луганской области показатель заполненности коек составляет 75,1%, в Донецкой - 75,1%, в Хмельницкой - 72,9%, в Одесской - 72,2%, в Днепропетровской области - 70,1%.

Лишь в Херсонской, Тернопольской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Киевской и Житомирской областях этот показатель ниже 50%.

Также все области, кроме Кировоградской, не соответствуют показателю Минздрава по заболеваемости на 100 тысяч населения, который должен быть не выше 40. В среднем по Украине он составляет 190,1.

Напомним, по состоянию на 17 октября в Украине больничные койки были заполнены на 62,3%.

Кроме этого, ранее в Минздраве сообщили, что в Украине 75,7% от всех смертей от коронавируса составляют люди в возрасте старше 60 лет.

Источник

больницы, коронавирус
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