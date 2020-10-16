Только у Медведчука есть реальный план спасения украинской экономики, – Колтунович

Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ, доктор экономических наук Александр Колтунович, передает «112 Украина».

Нардеп отмечает, что по итогам 2019 года ВВП Украины составил лишь 65,6% от уровня 1990 года. По предварительным прогнозам, ВВП по итогам 2020 года будет составлять уже 60,2% от уровня 1990 года. Это свидетельствует о том, что В 2021 год Украина входит в состоянии абсолютной экономической, технологической и, как следствие, социальной отсталости.

«В мировом рейтинге по Индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума в 2019 году Украина среди 141 страны опустилась на 85-е место, пропустив вперед Шри-Ланку, Ямайку, Барбадос и многие другие государства. Мы не являемся не то, что лидерами, но даже полноценными участниками глобальной конкурентной борьбы.

По показателю ВВП в расчете на душу населения по итогам 2019 года наша страна также не вышла на параметры докризисного 2013 года – $3659 против $4035, занимая в мировом рейтинге Всемирного банка 122-е место по итогам 2019 года. К слову, по этому параметру Украина уступает даже Молдове ($4498) и занимает последнее место в Европе. ВВП на душу населения Польши за 2019 год, по данным Всемирного банка, составил $15595, Венгрии – $16476, Румынии – $12919, Болгарии – $9737, Беларуси – $6663», – отмечает Колтунович.

По мнению доктора экономических наук, нынешняя сырьевая экономика Украины нуждается в незамедлительной модернизации и структурно-технологических реформах.

Обеспечить это может только восстановление наших торгово-экономических связей со странами евразийского пространства.

«Для Украины на сегодня, пожалуй, единственным шансом по преодолению тридцатилетнего экономического и социального упадка является восстановление и дальнейшее развитие экономических отношений в рамках евразийского вектора интеграции. Фундатором евразийского вектора развития страны в Украине в последние десятилетия, несомненно, является председатель Политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктор Медведчук.

Именно сформулированный Виктором Медведчуком евразийский вектор экономической интеграции Украины обеспечит высокотехнологический экспорт и кооперацию, рост производства, занятости и реальных доходов населения, увеличение базы налогообложения и повышения социальных стандартов. Через повышение конкурентоспособности, рост доходов и благосостояния граждан Украины. Ну и самое главное – Украина нуждается в инновационно-технологической модернизации, чтобы идти в ногу со временем и иметь будущее, как и в экономических инструментах, направленных на стимулирование структурных трансформаций всех сфер жизнедеятельности страны», – подытожил Александр Колтунович.

Ранее Виктор Медведчук говорил, что только сохранение договоров о сотрудничестве в рамках СНГ даст возможность для восстановления украинской экономики.