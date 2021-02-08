Анатолий Шарий в поддержку отключенных телеканалов: «Говорите, коллеги! Это наше оружие»

Такое мнение высказал известный блогер, журналист Анатолий Шарий в эфире канала «112 Украина».

«Зеленскому вообще плевать. Это абсолютно циничный человек. Ему до лампочки, он живет в своем собственном мире, созданном для него Кириллом Тимошенко и другими людьми, которых нельзя было и близко подпускать к политике, – заявил Шарий. – Он считает: мне надо заткнуть рот всем, кто против меня говорит плохо и тогда мой рейтинг вырастет. Поэтому он затыкает рот вам, вашим каналам. До этого он попытался заткнуть рот ряду телеграмм-каналов. Он пытается закрыть рот мне – на меня [открыто] 6 или 7 уголовных производств. И он будет продолжать движение в этом направлении».

Журналист поддержал совместную акцию протеста телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK «Свобода без слова», но при этом призвал коллег не молчать, а, напротив, использовать против беспредела власти свое единственное оружие – свой голос.

«То, что вы молчите – это то, чего они добивались. Но здесь молчанием, друзья мои, не помочь. Это работало бы в цивилизованном обществе, но не там, к сожалению, где живем мы, – сказал Анатолий Шарий. – Все, что мы можем делать, как журналисты, как люди, которые должны бороться с беспределом, который нельзя уже терпеть, – это говорить, говорить, говорить. Распространять информацию и еще раз говорить. И если у Зеленского есть еще 18%-ный рейтинг, то надо, чтобы и эти 18% украинцев проснулись».

Блогер высказал уверенность, что именно свободы слова действующий украинский Президент боится больше всего. Иначе бы он не стал ни запрещать работу независимых СМИ, ни прятаться от собственного народа за спинами фашиствующих праворадикалов, запугивающих журналистов и терроризирующих политических оппонентов власти.

«Нацкорпус, по сути, террористическая организация, защищает Президента от его собственного народа. Они используют запугивание сотрудников телеканалов. У нас нет оружия, как у Нацкорпуса. У нас нет возможности нападать и убивать кого-то. У нас есть возможность говорить. И это бьет его (Зеленского. – Ред.) сильнее, чем бита. Поэтому, друзья, давайте говорить! Мы все ждем, когда вы начнете говорить, потому что это наше оружие!» – резюмировал Анатолий Шарий.