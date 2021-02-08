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Журналисты закрытых Зеленским каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK проводят акцию протеста против ограничения свободы слова в стране

08.02.2021 / 17:49
Более 400 журналистов с телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые были закрыты в начале февраля, проводят акцию протеста против ограничения свободы слова в стране. Также поддержать журналистов пришло более тысячи зрителей телеканалов.

Они выстроились в длинную цепь на Парковой аллее, неподалеку от КВЦ "Парковый", где сегодня должна состояться форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" при участии президента Зеленского, передает "112 Украина".

В руках журналисты держат плакаты: "Ким Чен Зе", "Зе против правды", "Конец свободы слова", "Не войну, а каналы", а также много других.

Съемочные группы телеканалов попытались зайти на мероприятие, однако их не пустила охрана, мотивируя это тем, что "их нет в списках".

В студиях телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK ведущие и съемочные группы появились в эфире с заклеенными ртами, что символизирует ограничение свободы слова в Украине.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Кроме того, сайт информационного агентства 112.ua переехал на новый домен. Сейчас уже работает редирект (перенаправление) со 112.ua на 112ua.tv.

Старый домен у сайта забрали, он был "разделегирован". По сути, владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать. Таким образом, в результате атаки властей на свободу слова у сайта 112.ua незаконно отняли домен 112.ua.

Также на новые домены перешли сайты ZIK и NewsOne. Новости ZIK можно читать по адресу - zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а NewsOne - на newsoneua.tv.

акция протеста, Медведчук, Зеленский
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