Войти | Зарегистрироваться
18:13

понедельник,
08 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

ANSA: Закрытие «телеканалов Медведчука» подавляет свободу слова

08.02.2021 / 17:40
Президент Украины Владимир Зеленский запретил вещание трех телеканалов, что, по словам главы государства, было направлено якобы на пресечение «кремлевской пропаганды».

Об этом информирует своих читателей итальянское государственное агентство ANSA, созданное в 1945 году.

«Запрет вступил в силу рано утром в среду (3 февраля. – Ред.), после того, как Зеленский издал указ о введении санкций против народного депутата Украины Тараса Козака и восьми его компаний, включая три телеканала: "112 Украина", ZIK и NewsOne, формально принадлежащие Козаку, но также связаны с влиятельным депутатом Виктором Медведчуком», – сообщает агентство.

ANSA уточняет, что в указе Президента Украины Владимира Зеленского, подписанном поздно вечером во вторник (2 февраля. – Ред.), не предоставлены основания для запрета. В свою очередь, пресс-секретарь Офиса Президента назвала данные телеканалы «инструментом пропаганды» и заявила, что они получают «финансирование из России».

«Критики говорят, что этот шаг, предпринятый на следующий день после того, как еще одна бывшая советская республика – Латвия – закрыла несколько российских телеканалов, подавляя свободу слова», – сказано в материале агентства.

Ранее сообщалось, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к "прикольным видосикам"? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы – о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом», – сказал Виктор Медведчук.

телеканалы, Медведчук, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.