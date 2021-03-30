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Зеленский заявил о необходимости разработки системы "паспортов вакцинации"

30.03.2021 / 12:17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки в стране системы "паспортов вакцинации" по примеру стран Европейского Союза, США и Израиля, сообщается на сайте главы государства.

"Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем - то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", - цитирует Зеленского его пресс-служба по итогам селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

Глава государства также добавил, что "для сдерживания распространения коронавирусной болезни в Украине необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19".

По словам вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, "Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации следят за качеством данных в реестре вакцинированных, что позволит отображать "паспорта вакцинации", когда это будет необходимо".

Источник

коронавирус, паспорт вакцинации
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