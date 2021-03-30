Войти | Зарегистрироваться
13:31

вторник,
30 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

У Кличко опасаются, что в Киеве придется остановить транспорт

30.03.2021 / 12:48
Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник предупреждает: если ситуация с распространением Covid-19 в "красной" столице не изменится, придется прекращать работу младшей школы, детсадов и общественного транспорта.

Об этом сообщил Поворозник в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Если у нас ситуация не изменится, нам придется закрывать 1-4 классы (в школах) и закрывать детские сады, в том числе принимать решение об ограничении работы транспорта в целом".

По его словам, с момента вхождения Киева в "красную" зону ситуация в городе не улучшилась и остается критической.

Поворозник подчеркнул, что в этом виноваты горожане, которые плохо выполняют введенные в столице карантинные ограничения.

Напомним, 19 марта Киев оказался в "красной" зоне, что означает одну из худших ситуаций с распространением коронавируса в Украине. Это произошло в связи с тем, что в городе выросло количество госпитализаций.

Несмотря на это, комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила работу общественного транспорта в Киеве с определенным ограничением - не более 50% пассажиров от общей вместимости салона или вагона.

За сутки 28 марта в столице зарегистрировали 402 новых случая заболевания коронавирусом, 25 человек умерли.

Источник

карантин, Киев, Кличко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.