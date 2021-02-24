Митрополит Антоний рассказал о молитве победителя, которую нужно знать наизусть

Молитва «Да воскреснет Бог» является ключом к познанию Бога и обладает чудодейственной силой, которая напрямую зависит от силы нашей веры.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь»,

об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Молитву «Да воскреснет Бог» необходимо выучить наизусть, с ее помощью можно найти выход и спастись из любой сложной и тупиковой ситуации, ее нужно произносить и перед самым сном, поцеловав крест, носимый на груди, и оградив себя и постель крестным знамением», - отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний объяснил, что молитва является одним из действенных и сильных средств для самой главной победы в жизни верующего человека.

«Кто настоящий победитель? Христианин. Только христианин может одержать главную победу - победу над своими страхами и страстями. Выше побед нет. Все наши поступки, действия зависят напрямую от этих духовных побед», - подчеркнул владыка.

Он напомнил, что сила веры проверяется испытанием на риск, потому в молитве «Да воскреснет Бог» мы славословим, благодарим и просим Бога защитить от зла.

«Мы свидетельствуем, выражаем веру, что крестное знамение - сильнейшее оружие в борьбе со всяким злом. Перед крестным знамением не устоят ни бесы, ни демоны, ни всякая нечисть. Мы констатируем это. Все злое рассыпается в прах, тает как свеча, исчезает как мираж посредством силы святого Креста», - сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что познание Бога лежит в укрощении страстей и исполнении Евангельских заповедей и пожелал «одержать главную победу на духовном фронте и стать настоящими победителями».