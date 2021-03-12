Санкции против Медведчука и оппозиции совпали с падением рейтинга Зеленского и инаугурацией Байдена, – Radio Free Europe

Об этом пишет европейская редакция «Радио Свобода» Radio Free Europe.

«Все это произошло так внезапно, без предварительного уведомления, что возникают вопросы о том, что послужило толчком к действиям и почему именно сейчас», – цитирует издание президента Американо-украинского делового совета Моргана Уильямса.

Тут же отмечается, что отношения Киева с администрацией Трампа были сильно натянутыми. И вдруг неожиданный поворот Зеленского в сторону США.

«Действия Зеленского, направленные против Медведчука, происходят в то время, когда Президент может почувствовать смесь поощрения и давления со стороны Соединенных Штатов», – говорится в статье и уточняется, что Зеленский мало что мог бы показать новой администрации США на следующий день после вступления Байдена в должность.

По мнению автора статьи, снижение рейтинга Зеленского совпало с его отступлением от политических и экономических изменений в прошлом году, и обуздание Медведчука – один из способов потенциально повысить популярность Президента.

«Я думаю, что ему нужно заново внушить украинскому населению, что он выполняет повестку дня, которую проводил два года назад», – цитирует Radio Free Europe Стивена Пайфера, который был послом США в Украине с января 1998 года по октябрь 2000 года.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.