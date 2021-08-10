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Во время встречи Зеленского с Байденом обсудят три блока вопросов – Кулеба

10.08.2021 / 11:51
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты будет три блока вопросов: политический, по безопасности и экономический.

Об этом заявил Кулеба в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "У нас с Соединенными Штатами с 2008 года стратегическое партнерство. Безусловно, за это время все изменилось, и это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Поэтому это первая задача".

"Все понимаем, что это противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, вопрос Крыма, куда и как будем двигаться. Мы будем обсуждать несколько очень конкретных идей, не могу пока ими поделиться. Разговор по этому вопросу была предметный".

"Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях. Мы можем построить очень эффективные партнерства с американским бизнесом и американскими финансовыми учреждениями.

Готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые передадим на рассмотрение американской стороны".

Напомним: на сайте Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден ждет украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

7 июня онипоговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне провели встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном относительно подготовки визита президента Владимира Зеленского в США.

Источник

Байден, Кулеба, Зеленский
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