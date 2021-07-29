Дата совместного визита главы МИД и руководителя ОП в Вашингтон прорабатывается – Кулеба

"Сейчас прорабатывается конкретная дата визита с Белым Домом и Государственным департаментом США. На повестке дня будет, собственно, подготовка встречи президентов и конкретно подготовка договоренностей президентов, потому что мы не хотим церемониального визита. И мы, и Вашингтон хотим, чтобы это был предметный визит с конкретными результатами. Для этого необходимо, как в любой работе бывает, поехать и политически что-то "протолкнуть", где-то подтянуть, где-то ускорить для того, чтобы выйти на конкретные результаты", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге 28 июля, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Министр добавил, что времени до визита осталось не так много.

"Но правительство активно работает над подготовкой договоренностей президентов. Премьер-министр Украины лично координирует этот процесс. Очень есть амбициозные планы, амбициозные проекты. Потому о том, чтобы превратить планы и проекты на конкретные договоренности мы и будем говорить в Вашингтоне", - отметил Кулеба.

Как сообщалось, президент США Джо Байден 30 августа проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

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