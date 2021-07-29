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В Киеве скончался первый пациент со штаммом "Дельта"

29.07.2021 / 16:15
В Киеве в Александровской больнице скончался первый пациент со штаммом "Дельта", сообщает телеканал "Киев" со ссылкой на директора медучреждения Людмилу Антоненко.

Согласно сообщению, четверо из шести пациентов Александровской больницы столицы, у которых выявили штамм, недавно вернулись из России.

Штамм у пациентов подтвердили лабораторно.

Ранее в Украине также подтвердили четыре случая штамма "Дельта".

Источник

коронавирус, Киев, Дельта
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