Зеленский раскалывает Украину, а Медведчук предлагает ввести мораторий на внедрение всех вопросов, которые раскалывают страну – Загородний

Но им это сделать не удалось. Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Загородний.

Политик рассказал, что Виктор Медведчук работает в очень активном режиме и находится постоянно на связи. Об этом свидетельствуют его партийные заявления, интервью, и в том числе статья, написанная в ответ на статью Президента России Владимира Путина про коренные народы.

«Тень Медведчука, наверное, постоянно снится Зеленскому. И если сам Президент этого еще не понимает, то его окружение уже начинает понимать – Медведчук, в той ситуации, которая сегодня вокруг него складывается, он в более выигрышной позиции, и он сегодня является главным конкурентом действующего Президента Владимира Зеленского. Не только как личность с большим политическим опытом государственной работы, а и как человек, который предложил Украине альтернативный курс развития страны, альтернативный тому курсу, который проводит сейчас действующая власть. Действующая власть продает Украину и уничтожает ее, а Виктор Владимирович наоборот, выступает за сохранение суверенитета Украины как самостоятельного, независимого, демократического правового государства», – подчеркнул Загородний.

Также он отметил, что команда Президента цинично врет украинскому нарду, рассказывая сейчас, что открытие рынка земли было одним из предвыборных обещаний «Слуг народа», которое они теперь выполнили.

«Я хорошо знаю предвыборную программу партии «Слуга народа, там даже отсутствует слово “земля”. Дурят народ, врут украинскому народу. Про землю есть только одно предложение в предвыборной программе Президента Зеленского – сформировать прозрачный рынок земли. Но то, что они сформировали этими законопроектами, – это не прозрачный рынок, это сдача национальных интересов», – сказал народный депутат Украины.

Вспоминая о мероприятиях, посвященных 1033-летию Крещения Руси, Юрий Загородний повел аналогию с теми историческими событиями нынешней ситуацией в Украине, поставив в пример Владимиру Зеленскому его тезку Князя Владимира.

«В то время, когда Киевская Русь принимала христианство, Владимир понимал, что нужно найти идеологию, чтобы объединить страну, потому что это была неоднородная страна, там кроме славянских племен были и финские, и тюркские племена. Люди говорили на разных языках, были разных религий, в разных богов верили. И нашлась такая идеология в виде Христианства, и с помощью этого Владимир, по сути, вывел киевскую Русь из страны третьего мира на уровень наиболее развитых стран того времени: Византии, Германии. Это была политика на объединение страны. А у нас сегодня происходит политика на разъединение страны. И Медведчук как раз на этом акцентирует внимание, что нужно ввести мораторий на внедрение всех вопросов, которые раскалывают страну: религия, язык, образование», – считает парламентарий.

Юрий Загородний констатировал, что «сшить страну» можно только тогда, когда налажен диалог, в ходе которого можно искать компромиссы для дальнейшего мира, и тогда все вопросы будут решаться на пользу стране.

Напомним, Офис Генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Адвокаты политика подали жалобу на данное решение. Ее рассмотрение должно было состояться 20 июля в Апелляционном суде города Киева, но заседание было перенесено, из-за того, что коллегия судей получила материалы дела только накануне заседания утром и не успела ознакомиться с ними.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, опровергающие обвинения прокуратуры и доказывающие незаконность применения к нему домашнего ареста.