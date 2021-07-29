Зависит от вакцинации педагогов: Ляшко назвал условие работы школ в "красной" зоне

Об этом свидетельствует заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на заседании правительства.

При этом, министр отметил, что работники школ должны пройти полный курс вакцинации.

"В случае выхода региона из зеленой зоны, то есть попадание в желтую, оранжевую или красную зону, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных работников", - сказал Ляшко.

Ранее в Минобразования не исключали принудительную вакцинацию педагогов.

В то же время, в парламенте убеждены, что принудительная COVID-вакцинация может навредить кампании иммунизации в Украине.

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