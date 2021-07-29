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Застройщик показал средний палец участникам акции протеста против незаконного строительства в Ирпене

29.07.2021 / 16:56
На акции протеста в Ирпене против незаконного строительства на улице Чехова, 25, был замечен один из застройщиков – Максим Скиба.

Однако он не стал выходить к митингующим, а просто проехал мимо на электрокаре «Тесла» стоимостью 100 тысяч долларов, высунув в окно средний палец. Как отметили протестующие, это вполне ожидаемая реакция от человека, который так наплевательски относится и к родному городу, и к местным жителям.

Напомним, 29 июля в Ирпене прошел митинг против незаконного строительства на ул. Чехова, 25, где  назревает масштабное строительство многоэтажного дома (а возможно, и нескольких), к которому причастно окружение бывшего мэра города Владимира Карплюка. 

Митингующие перекрыли дорогу возле городского водоканала. Они требовали у застройщиков – Максима Скибы и Ивана Алексеенко – не строить небоскрёбы, а городского голову Александра Маркушина «благодарят» за бесконечные пробки на дорогах и уничтожение социальной инфраструктуры.

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