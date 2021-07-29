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Монашество УПЦ призвало патриарха Варфоломея к ответственности за раскол в Православии

29.07.2021 / 17:11
Монашество УПЦ призвало патриарха Варфоломея к ответственности за раскол в Православии
Источник: Центр информации УПЦ
Монашество УПЦ призвало Константинопольского патриарха пересмотреть свое решение и оценить негативные последствия, вызванные обострением церковного раскола в Украине

Монашество Украинской Православной Церкви обратилось к патриарху Варфоломею с призывом пересмотреть решения, спровоцировавшие разделения в Православии и оценить последствия его действий в отношении Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, обращение к Константинопольскому патриарху было принято 310 делегатами со всех монастырей Украинской Православной Церкви на съезде монашества в Почаевской лавре.

«Со смущением в сердце и скорбью мы, монашествующие Украинской Православной Церкви, спрашиваем Вас, патриарха Варфоломея, как Ваша нравственность принимает тот уровень смущений, которые принесло Ваше решение ( о признании ПЦУ – ред.) в нашу страну: захваты храмов, избиение простых верующих, дискриминация наших пастырей и паствы на государственном уровне, призывы к истреблению нашего духовенства? Понимаете ли Вы, что стали на склоне своей жизни причиной разделения единого народа Божьего, в котором, по слову апостола Павла: «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3:11)? В угоду каким антицерковным силам Вы пошли на невиданное преступление против Церкви? Осознаете ли Вы, что в кровавое противостояние, которое сеет горе среди нашего народа, Вы внесли новые семена религиозной борьбы, от которых Господь сохранял нас ранее», - отмечается в обращении.

В тексте обращения подчеркивается, что патриарх Варфоломей ранее всячески выражал свою поддержку канонической Церкви, а монашествующие Украинской Православной Церкви «всегда с почтением и благоговением относились к духовной традиции великих греческих монастырей».

«Перед общими святынями всех православных христиан мы, архиереи, наместники и настоятельницы всех святых обителей Украинской Православной Церкви, возносим свои молитвы к Милосердному Господу о том, чтобы даровал Вам узреть, к чему привело Ваше стремление объединить законную Церковь с теми, кто отошел от нее десятилетиями ранее и укрепившись в своем жестокосердии, сеет смуту и разделение среди простых людей», - отметили в обращении.

 Монашество УПЦ призвало Константинопольского патриарха пересмотреть свое решение и оценить негативные последствия, вызванные обострением церковного раскола в Украине.

 «Мы, монашествующие Украинской Православной Церкви, обращаемся к Вам с призывом оценить последствия Ваших действий и пересмотреть свое решение. Станьте снова признанным для всех православных первым по чести архиереем и отцом. Вспомните твердую приверженность Православию Ваших великих предшественников. Задумайтесь, какая великая ответственность будет лежать на вас, если в истории Православия Ваше имя навсегда будет связано с попранным единством и будет стоять не в одном ряду с именами Ваших великих предшественников и святителей: Иоанна Златоуста, Фотия, Тарасия, Геннадия, но в ряду предателей Церкви, осквернивших Константинопольский престол», - подчеркнули участники монашеского съезда.

 

Источник: Inpress.ua
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