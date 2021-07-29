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В День Крещения Руси во всех храмах и монастырях УПЦ звонили в колокола – праздничная акция «Слава Тебе, Боже!»

29.07.2021 / 17:22
В День Крещения Руси во всех храмах и монастырях УПЦ звонили в колокола – праздничная акция «Слава Тебе, Боже!»
Источник: Центр информации УПЦ
Благовест продолжался 15 минут, оповещая верующих о кульминации торжеств Дня Крещения Руси

В день праздника Крещения Руси 28 июля во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви совершили праздничный колокольный перезвон «Благовест».

Как сообщает Центр информации УПЦ, проведение акции церковного звона «Слава Тебе, Боже!» благословил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Благовест продолжался 15 минут, оповещая верующих о кульминации торжеств Дня Крещения Руси.

Традиция отмечать колокольным звоном День Крещения Руси была установлена в день памяти святого равноапостольного князя Владимира как призыв к общей молитве.

Впервые единовременный торжественный перезвон объединил православные храмы и монастыри Украины, России, Беларуси, а также Молдовы, Азербайджана и Казахстана в 2012 году.

Как сообщалось ранее, в Киеве на Владимирской горке 27 июля состоялся молебен Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси, в котором приняли участие сотни тысяч православных верующих. После молебна состоялся Всеукраинский Крестный ход, который собрал 350 тыс верующих со всех регионов Украины.

В торжествах также приняли участие делегации Поместных Православных Церквей - Антиохийской, Сербской, Чешских земель и Словакии.

Большой Крестный ход возглавили чудотворные иконы и святыни со всех уголков Украины - Почаевская, Любечская, Зимненская, Касперовская иконы Божьей Матери, ковчег с мощами святого князя Владимира и другие святыни.

 

Источник: Inpress.ua
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