До 250 тысяч COVID-прививок в сутки: Зеленский рассчитывает на ускорение вакцинации

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках Всеукраинского форума "Украина-30. Децентрализация" 28 июля.

"Готовы ли мы с вакцинами - нет. Здесь зависит от количества и инфраструктуры. По инфраструктуре вакцинации, я считаю, мы хорошо подготовились. Мы показываем, как пример, - есть у нас вакцина - 150 тысяч как минимум за сутки мы можем колоть. По нашим расчетам, до сентября мы должны быть готовы подготовить инфраструктуру к 200-250 тысячам прививок в сутки. Я считаю, что это очень мощно", - отметил Президент.

По его словам, работа по снабжению вакцин в Украину продолжается.

"То, что можем, мы делаем. Я говорил лично с президентом США, получили плюс 2 млн вакцин Moderna. Она здесь. Прививки начались. Когда встречался с канцлером Германии, отдельно от программы COVAX и т.д., то на 1 млн 200 тыс. вакцин Pfizer договаривались, что они нам должны передать. Я сказал, что для нас очень важно получить их до Дня Независимости. Не потому, что праздник, а потому, что будет массовое скопление людей", - сказал Зеленский.

Он отметил, что обсудил с министром здравоохранения необходимость достичь в Украине количества вакцинированных людей до 10 миллионов.

Во вторник, 27 июля, в Украине вакцинировали против коронавируса 143 328 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 3 264 715 человек, из них получили одну дозу - 3 264 713, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 817 211 человек.

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