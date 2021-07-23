В больнице Киева обнаружили 6 случаев COVID-19 штамма Дельта

Об этом сообщает Департамент здравоохранения города Киева

Отмечается, что исследование провели благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам. Сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины.

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург рассказала, что люди, у которых обнаружена Дельта, разного возраста - от 21 до 73 лет.

По ее словам сейчас о штамме Дельта известно больше не из практики, а из опыта иностранных коллег, с которыми постоянно общаются столичные врачи. Дельта отличается высоким уровнем контагиозности (заразительностью), более коротким инкубационным периодом и агрессивным течением.

Прямая речь: "Вакцинация. Это слово, которое должно стать для каждого, кто сейчас читает этот текст важным, пока вы не сделаете прививку. Прекращайте находить отговорки - "нет времени", "не хочу эту вакцину, хочу другую"... Ни одно важное дело не стоит жизни. Каждая вакцина, зарегистрированная в Украине с большой вероятностью защитит Вас от смерти. вакцинируйтесь! Сделайте это ради себя и близких, которые будут страдать от того, что Вы страдаете от болезни, или вообще не сможете с ней справиться, несмотря на все усилия врачей!".

Напомним: в Национальной академии наук заявили об угрозе возникновения "взрывных темпов" последующего роста заболевания коронавирусом - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма "Дельта".

Министерство здравоохранения объявило открытие 5 этапа вакцинации от COVID-19, с 21 июля сделать прививку может каждый желающий.

Можно вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек.

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