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Северный поток-2: Киев отрицает участие в согласовании договоренностей США и Германии

23.07.2021 / 09:06
Северный поток-2: Киев отрицает участие в согласовании договоренностей США и Германии
В МИД заявили, что украинская сторона не участвовала в переговорах и согласовании пакета договоренностей США и Германии по "Северного потока-2".

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Украинская сторона не присоединялась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии", - сказал он.

Такое заявление прозвучало после слов представителя Госдепа о том, что Вашингтон активно консультировался с Киевом при подготовке соглашения с Берлином по трубопроводу "Северный поток-2" и включил предложенные украинской стороной идеи в текст соглашения.

"Вместе с тем, мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом", - сказал Николенко.

"Нет сомнений, что единственным выгодоприобретателем кризиса в нашем регионе является Россия. Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз Северного потока - 2 "- подчеркнул он.

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления безопасности кризиса, связанного с газопроводом.

Киев инициировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.

Источник

США, Северный поток-2
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