Непогода в Украине: два человека погибли, повалены деревья, подтоплены дома

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "На территории Украины в результате порывистого (местами шквального) ветра и интенсивного дождя, в результате падения деревьев погибли 2 человека и 7 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы".

В частности 21 июля 1 человек погиб и 7 госпитализированы в городе Дружковка Донецкой области. Еще один человек погиб на Луганщине в с. Мусиевка Миловского района в результате падения конструкций крыши.

По состоянию на 7 часов 22 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 99 населенных пунктов в 8 областях (Донецкая - 29 Одесская - 23, Кировоградская - 16, Черкасская - 14, Киевская - 5, Николаевская - 5, Днепропетровская - 4 и Луганская - 3).

Подтоплены 38 частных жилых домов и дворов, эвакуированы 18 человек. Спасатели откачали около 2 тыс. м3 воды.

Непогода повредила 100 кровель и повалила 90 деревьев.

В ночь на 22 июля в Одессе выпала почти месячная норма осадков: в результате интенсивного дождя (около 31 мм, что составляет 80% от месячной нормы) в Суворовском, Малиновском и Киевском районах г. Одессы произошло подтопление 38 частных жилых домов и приусадебных участков.

Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Подразделения ГСЧС эвакуировали 18 человек из подтопленных домов.

Откачано около 2 тыс. м3 воды. Уровень воды с проезжих частей дорог снижается самотеком. Осадков не наблюдается. Работы продолжаются.

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