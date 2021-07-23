Непогода в Украине: два человека погибли, повалены деревья, подтоплены дома

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В Беларуси хотят, чтобы один человек был президентом не более 2 сроков
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60% госпитализированных с COVID в Великобритании – невакцинированные лица
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Джефф Безос отправился в космос на ракете New Shepard
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Украина обсудит с США и Германией, как их договоренность по "Северному потоку-2" способна уменьшить риски по безопасности для Украины - Кулеба
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Соглашение ФРГ и США по "Северному потоку-2" не устраняет всех разногласий - Меркель
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Байден заявил о невозможности остановки "Северного потока-2"
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США и Германия официально договорились о "Северном потоке-2": что пообещали Украине
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Более 30 тысяч пенсионеров получат надбавку: кого это коснется
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На Закарпатье сошли два селевых потока
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В Каннах прошли премьерные показы украинских фильмов
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В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
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В Житомирской области во время лавандового фестиваля действовал "музей лаванды"
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Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане
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