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Популярное французское медиа раскритиковало Зеленского за уголовное преследование Медведчука

23.07.2021 / 11:20
Для Президента Украины Владимира Зеленского важно лишить народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука существенного влияния на политику, именно поэтому лидер оппозиции подвергается репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти.

Об этом пишет один из ведущих французских интернет-ресурсов Observateur Continental.

Несмотря на то, что в публикации Зеленского называют «уходящим Президентом», французское медиа отмечает, что кампания, направленная против оппозиции и Медведчука, является частью будущей предвыборной кампании действующего Президента.

«Все это элементы крупной коммерческой кампании, организованной с конкретной целью: баллотироваться на второй срок, о котором не было объявлено, когда он (Владимир Зеленский. – Ред.) пришел к власти в 2019 году», – пишет Observateur Continental.

Интернет-издание подчеркивает, что Президент Украины всеми силами старается избавиться от всех своих политических оппонентов и, в первую очередь, от Виктора Медведчука, который в данный момент находится под домашним арестом.

«Зеленский считает, что он в значительной степени исключил Медведчука из мейнстрима политики, закрыв оппозиционные каналы “112 Украина”, NewsOne и ZIK. Теперь он хотел бы использовать его в качестве “разменной монеты” для Владимира Путина», – говорится в публикации.

Автор статьи считает, что это одна из политических манипуляций Зеленского, в которой он «представляет украинскому обществу заранее нереализуемые инициативы», чтобы потом вину за «нереализацию» переложить на кого-то другого.

«Например, Зеленский очень хотел бы встретиться со своим российским коллегой, но тот отказывается от встречи из-за “проклятого” Медведчука. Таким образом, виноват последний, а господин Зеленский становится жертвой махинаций», – констатируется в статье.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Адвокаты политика подали жалобу на данное решение. Ее рассмотрение должно было состояться 20 июля в Апелляционном суде города Киева, но заседание было перенесено, из-за того, что коллегия судей получила материалы дела перед самим заседанием и не успела ознакомиться с ними.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения, и у них есть доказательства, опровергающие обвинения прокуратуры и доказывающие незаконность применения к нему домашнего ареста.

Медведчук, Зеленский
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