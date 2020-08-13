Глава НАБУ Сытник пытается давить на ВСП в деле судей ОАСК

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией".

"Сытник провел в ВСП более часа. Как сообщил информированный источник, разговор касался дела судей Окружного админсуда и велся на повышенных тонах, Сытник нервничал. Для него важно надавить на ВСП с целью получения нужного результата", - отмечают авторы поста.

Они подчеркивают, что у НАБУ серьезные проблемы с этим делом и именно ВСП может принять решение об отстранении судей в случае, если такое представление поступит из прокуратуры.

"В настоящее время ВСП не подчиняется "соросятам" и Сытнику приходится лично ездить решать важные вопросы. Дело ОАСК важно для НАБУ и стоящих за ним структур, потому что контроль над судом может предоставить рычаги влияния на несколько ветвей власти - в ОАСК оспариваются решения Кабмина, ЦИК, Офиса генпрокурора и других", - обращают внимание судьи.

По их мнению, в ВСП готовят заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) о вмешательстве НАБУ в их деятельность. "Насколько успешным был для Сытника нынешний визит, можно судить по тому, что, по нашей информации, его разговор с главой ВСП Андреем Овсиенко был записан и там готовят заявление в ГБР о вмешательстве в свою деятельность", - сказано в сообщении.