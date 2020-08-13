Глава НАБУ Сытник пытается давить на ВСП в деле судей ОАСК

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15:47
В управлении государства должны остаться только 300 предприятий — Шмыгаль
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14:55
ЕС предоставит макрофинансовую помощь соседям для смягчения экономических последствий пандемии
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16:49
Конституционный суд открыл производство по обжалованию "зеленых" тарифов
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18:12
Инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 2,4% после дефляции 0,6% в июле
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15:54
Шмыгаль выступает за создание свободных экономических зон на Донбассе
- 15:47
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10:17
Китай запустил на орбиту новый оптический спутник
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09:45
В Киеве открылась выставка "Путешествие по неизвестному Крыму"
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10:27
В Бейруте произошел взрыв: по всей столице выбиты окна
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13:52
NASA показало лучшие снимки исторической миссии SpaceX
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08:20
4 человека погибли в Запорожской области после столкновения легковушки и грузовика
- 10:17
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09:16
NASA успешно запустило миссию на Марс
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14:45
В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
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12:12
На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
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09:27
Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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09:08
NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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