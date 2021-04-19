В США опубликовали большое расследование о сделках Коломойского

Об этом сообщает Pittsburgh Post-Gazette.

На основе сотен ранее закрытых судебных документов, отчетов федеральных расследовательных органов, разговоров с сотрудниками многочисленных предприятий и других данных журналисты издания раскрыли масштабную сеть недвижимости и предприятий на территории США, контролируемых Игорем Коломойским и партнерами.

Отмечается, что между 2006 и 2016 годами Коломойский с партнерами владел 13 сталелитейными заводами в разных регионах США, которые были приобретены за деньги, незаконно выведенные из ПриватБанка. Также олигарху принадлежали четыре офисных высотки в центре Кливленда и престижный отель на 484 комнаты.

По данным издания, на сталелитейных заводах Коломойского в США был очень низкий уровень соблюдения техники безопасности и регулярно случались инциденты, в которых получали травмы рабочие. Значительные нарушения были зафиксированы и по соблюдению экологических норм.

Вследствие плохого управления, значительная часть заводов со временем была закрыта, что привело к потере значительного количества рабочих мест. В некоторых случаях из-за нарушений в процедуре налоговых отчислений, травмированные и уволенные работники имели сложности с получением причитающихся им выплат.

Pittsburgh Post-Gazette обращает внимание, что действия Коломойского расследуются департаментом юстиции США и правоохранительными органами Украины.

Напомним, 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях США в отношении Коломойского. Бизнесмену, его супруге и детям запрещен въезд в США.

Кроме того, Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввел санкции против народных депутатов Деркача и Дубинского, а также Константина Кулика, Александра Онищенко и Андрея Телиженко.

12 марта Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что Украина поддерживает решение США по санкциям против бывших владельцев ПриватБанка.

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