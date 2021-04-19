Макрон: Запад не согласится с новыми военными операциями в Украине

Об этом заявил Макрон в интервью CBS

Прямая речь: "Я считаю, что ситуация неприемлема, Россия должна провести деэскалацию, это ясно. Сегодняшняя ситуация и уровень напряженности на границе абсолютно контрпродуктивны и недопустимы".

"Если мы хотим быть эффективными, мы должны ускорить дипломатический диалог, а США, Европа, все мы должны быть очень ясными по отношению к России.

Мы никогда не согласимся с новыми военными операциями на украинской территории, и мы должны найти способ быть авторитетными в этом отношении".

Напомним, в этом же интервью Макрон заявил, что международное сообщество должно обозначить четкие "красные линии" в отношениях с Россией.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже в пятницу призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.

В субботу Елисейский дворец заявил, что в ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

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