Войти | Зарегистрироваться
13:09

понедельник,
19 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Макрон: Запад не согласится с новыми военными операциями в Украине

19.04.2021 / 11:49
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивает, что РФ должна провести деэскалацию на границе с Украиной и что Запад не согласится с новыми военными операциями на украинской территории.

Об этом заявил Макрон в интервью CBS

Прямая речь: "Я считаю, что ситуация неприемлема, Россия должна провести деэскалацию, это ясно. Сегодняшняя ситуация и уровень напряженности на границе абсолютно контрпродуктивны и недопустимы".

"Если мы хотим быть эффективными, мы должны ускорить дипломатический диалог, а США, Европа, все мы должны быть очень ясными по отношению к России.

Мы никогда не согласимся с новыми военными операциями на украинской территории, и мы должны найти способ быть авторитетными в этом отношении".

Напомним, в этом же интервью Макрон заявил, что международное сообщество должно обозначить четкие "красные линии" в отношениях с Россией.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже в пятницу призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.

В субботу Елисейский дворец заявил, что в ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Источник

деэскалация, Макрон
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 апреля
17 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.