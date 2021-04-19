Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу сегодня исполнилось 60 лет

Сегодня 60-летие со дня рождения отмечает наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь).

Митрополит Павел - наместник Киево-Печерской лавры с 1994 года. Под его руководством возрождена Успенская Киево-Печерская лавра. Также владыка является руководителем синодальной комиссии УПЦ по делам монастырей.

Центр информации УПЦ поздравляет владыку Павла с юбилеем! Благодатного укрепления душевных и телесных сил, помощи Божией в архипастырском служении!

Многая и благая лета, Ваше Высокопреосвященство!

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл наградил митрополита Павла орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (I степени).

«Многие годы Вы с ревностью совершаете архипастырское служение, заботитесь о должном устроении иноческой жизни во вверенной Вашему попечению Киево-Печерской лавре, оберегаете словесных овец стада Христова от волков, стремящихся расхитить и погубить его (Ин. 10:12). Исполняя различные ответственные послушания, возлагаемые на Вас Священноначалием, Вы неустанно проповедуете Евангелие Царствия Божия, призываете людей к делам любви и милосердия, миру и общественному согласию, всемерно защищаете и утверждаете каноническое Православие, вносите немалый вклад в созидание церковного единства», - отметил в своем поздравлении митрополиту Павлу Патриарх Кирилл.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий подчеркнул «смелость и ответственность в отстаивании веры» в служении владыки Павла.

«Господу, который видел горение Вашего сердца, угодно было возложить на Ваши плечи сугубую ответственность и вручить епископский жезл правоты - жезл Царства Божьего (Пс. 44: 6), чтобы сохранять в целости и единства духа стадо, которое Спаситель наш стяжал честной Своей Кровию. За годы своего архиерейского служения Вы, дорогой Владыка, получили глубокое уважение епископата, духовенства и верующих нашей Святой Церкви. Молитвенно желаю Вам, дорогой Владыка, крепкого здоровья, духовной радости и вдохновения неутомимо продолжать свое спасительное служение на благо Святой Православной Церкви», - пожелал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

***Митрополит Павел родился 19 апреля 1961 года в селе Борбин Млыновского района Ровенской области.

В 1984-1988 годах учился в Московской духовной семинарии.

24 мая 1987 года рукоположен в сан диакона.

7 января 1988 года рукоположен в сан иерея.

В 1989 году пострижен в монашество с наречением имени Павел в честь святого первоверховного апостола Павла.

В 1992 году возведен в сан архимандрита.

30 марта 1994 года назначен наместником Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

В 1996 году окончил Киевскую духовную академию.

15 апреля 1997 году Священным Синодом Украинской Православной Церкви назначен быть епископом Вышгородским, викарием митрополита Киевского и всея Украины.

В 1997 году возглавил Синодальную комиссию по делам монастырей Украинской Православной Церкви.

В 2003 году возведен в сан архиепископа.

29 января 2010 года вошел в состав комиссии Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам организации жизни монастырей и монашества.

1 мая 2011 возведен в сан митрополита с титулом «Вышгородский и Чернобыльский».