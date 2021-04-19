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Судья Вовк судится в ЕСПЧ с Украиной из-за разглашения НАБУ материалов следствия

19.04.2021 / 12:28
Глава Окружного административного суда г. Киева (ОАСК) Павел Вовк подал жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как отмечается в официальном документе ЕСПЧ, копия которого есть в распоряжении Капитала, делу «Павел Вовк против Украины» присвоен номер 54353/20. Заявление было подано 13 января 2021 года.

В заявлении судья Вовк утверждает, что с 2016 года у него, как у председателя ОАСК, были разногласия, а в последнее время и открытая конфронтация с Национальным антикоррупционным бюро Украины. При этом судья отмечает, что НАБУ организовало против него общественную кампанию, используя материалы уголовных дел для собственного пиара и для очернения Вовка.

В частности, отмечается, что в июле 2019 года НАБУ опубликовало на своем сайте информацию о находящемся на рассмотрении уголовном деле против Павла Вовка, включая записи разговоров, полученные в результате негласного наблюдения. При этом публикация сопровождалось комментариями, объясняющими обстоятельства инкриминируемых правонарушений таким образом, как будто обвинения НАБУ основывались на уже доказанных фактах.

Другая аналогичная публикация появилась в июле 2020 года.

Судья Вовк жалуется на то, что данные заявления НАБУ, основанные на недоказанных обвинениях, нарушили его презумпцию невиновности. Он также утверждает, что указанные публикации нарушили право на уважение к его частной жизни и повредили его репутации.

Истец также утверждает, что в Украине у него нет эффективных средств правовой защиты от подобных действий НАБУ.

При этом, по мнению Павла Вовка, целью НАБУ было вовсе не информирование общественности, а именно нанесение ущерба его репутации, давление на судебную систему и создание имиджа НАБУ как эффективного органа.

В связи с началом рассмотрения, ЕСПЧ направил несколько вопросов сторонам дела, на которые они должны дать ответ. По сути, речь идет о том, что Павел Вовк и НАБУ должны дать свои комментарии к материалам дела.

Когда именно будет вынесен вердикт по делу, не сообщается.

ЕСПЧ, Вовк, ОАСК
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