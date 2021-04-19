Судья Вовк судится в ЕСПЧ с Украиной из-за разглашения НАБУ материалов следствия

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12:51
Россия высылает 20 чешских дипломатов
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12:20
Вице-премьер Чехии: Боеприпасы со склада должны были взорваться в Болгарии
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10:47
"Госпереворот" в Беларуси: в КГБ заявили, что задержанные дают признательные показания
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10:16
COVID-19 в мире: изменилась тройка лидеров по количеству новых случаев
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12:48
Байден объявил в США чрезвычайное положение из-за угрожающей деятельности РФ
- 12:51
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14:21
Рада в первом чтении одобрила законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование
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14:21
Кабмин выделил на вакцинацию от COVID-19 дополнительные 6,5 млрд гривен
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10:54
Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда
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09:42
J.P. Morgan прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 5,6%
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14:21
Рада отклонила все три проекта постановлений о возврате льгот на э/э и госрегулировании цены газа
- 14:21
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10:24
В Турции во время раскопок во дворце Топкапы нашли галерею римского периода
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11:25
На Закарпатье снег засыпал дерева, котоые успели зацвести
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11:32
В Китае создали робота, который заваривает кофе без вмешательства человека
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13:10
Столичная полиция за сутки обнаружила 173 "карантинных" нарушения
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11:08
Дело 15 участников стрельбы в Броварах передали в суд
- 10:24
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