Епископ УПЦ рассказал, к чему Господь призывает каждого человека

Христос зовет не к приобретению материальных благ, а к искреннему покаянию.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем блоге на blogs.korrespondent.net.

«Евангелие, которое в день памяти преподобной Марии Египетской прочитывается в каждом храме нашей Церкви, говорит нам о смысле христианской веры.

Ученики Христа, окончательно решив, что Он есть тот Мессия, который должен освободить народ Израиля из-под языческого ига, просят Его дать им власть - «сесть по правую и по левую сторону от Него». Желание вполне рациональное если Ты Царь, а мы - Твои ученики, то есть заниматься решением серьезных проблем. Однако, Христос смотрит на это совсем по-другому. Он не обещает Своим ученикам, что они будут иметь власть и будут царствовать над народами. Напротив, Он говорит, что они должны выпить ту же чашу что и Он. Эта чаша - это страдание, муки и смерть на кресте», — объяснил епископ Виктор.

Он отметил, что христиане - это не люди, которые призваны «царствовать» над другими народами, не люди, которые должны быть обеспечены материальным достатком, а люди, которые должны показать пример терпения и смирения, пример несения скорбей и своего земного креста. Иными словами, «христианство - это не религия земного благополучия, которая обещает человеку, что у него обязательно все будет хорошо, а религия, говорит о необходимости перенести и исправить все зло, что есть в мире».

«Очень часто люди приходят в Церковь, ища решения своих проблем - со здоровьем, с финансами, в семейных отношениях. Они уверены, что раз пришли в храм, Бог просто обязан дать им все, о чем они попросят. Однако у Бога, как оказалось, совсем другие планы. И когда у этих людей не получается получить то, чего хотят, то они начинают обижаться на Бога и, в конце концов, разочаровываются в Церкви. Правильно ли это? Конечно, нет.

Во-первых, Бог не обещает материальных благ. Во-вторых, Он не обещает решить все проблемы человека. В-третьих, вспомните праведного Иова. Бог Сам будучи абсолютной Любовью, хочет, чтобы и мы жили только руководствуясь любовью, а не меркантильными интересами. Вся суть любви человека к Богу кроется в одном слове - «прости!», - продолжил владыка.

По его словами, Христос зовет нас не к приобретению материальных благ, а к искреннему покаянию.

«Покаяние - это способность честно и трезво взглянуть на свое отношение к Творцу. Без лицемерия, лжи и замалчивания. Покаяние - это зеркало, через которое мы познаем свою любовь к Богу. И в этом смысле, христианство - это тернистый и покаянный путь, который через страдания и Голгофу приводит нас к Воскресению. Другого пути просто не существует», - подытожил епископ Виктор.