Предстоятель УПЦ объяснил, почему важно приучить себя к покаянию

Когда у человека вырабатывается навык покаяния, ему легко бороться против себя самого, против своих страстей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

По словам архипастыря, враг человеческий сначала человека склоняет к бесстыдству, а после совершения греха напускает ложный стыд.

«Обычно враг говорит человеку: «Ничего, соверши грех, потом покаешься — и получишь прощение». Когда совершишь грех, то враг другое шепчет: «Подумай, как ты скажешь, что о тебе подумают, что о тебе будут говорить…»», – добавил он.

А святые отцы, как отметил Блаженнейший, отмечают, что нужно стыдиться грешить.

«Когда согрешил, тогда снимай с себя маску стыда и иди с похвальным бесстыдством исповедуй свои грехи перед священником. Это будет спасительно и полезно для человека. Поэтому нужно приучать себя к покаянию», – отметил владыка.

Лучшее проявление покаяния - это молитва, как подчеркнул Предстоятель УПЦ.

«А самая сильная покаянная молитва – это молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного!», – отметил владыка.

По его словам, нужно приучать себя каяться перед Богом и молиться постоянно, поскольку грешим чаще, чем дышим.

«Добрые христиане исповедуются перед Господом за прожитый день: «Господи, прости, я сегодня согрешил…». Попросить у Господа прощение – это очень хорошо, у человека вырабатывается навык покаяния. Человек имеет навык грешить, а должен приобрести навык творить христианские добродетели. Когда у человека вырабатывается навык покаяния, ему легко бороться против себя самого, против своих страстей», — пояснил Блаженнейший.

Именно поэтому, как отметил напоследок Митрополит Онуфрий, нужно приносить плоды покаяния каждый день. «Тогда человек постепенно понимает горечь греха и усладу благодати», - заключил он.