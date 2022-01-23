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В Одессе верующие УПЦ почтили память замученного большевиками митрополита Анатолия

23.01.2022 / 20:35
В Одессе верующие УПЦ почтили память замученного большевиками митрополита Анатолия
Источник: Центр информации УПЦ
На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году митрополит Одесский и Херсонский Анатолий причислен к лику святых для общецерковного почитания

В Одессе сотни верующих Украинской Православной Церкви почтили память святого священномученика Анатолия, митрополита Одесского и Херсонского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, литургию в Свято-Успенском соборе возглавил архиепископ Южненский Диодор.

В своей проповеди архиерей рассказал присутствующим об испытаниях, которые прошел новомученик во времена гонений на Церковь безбожной власти большевиков.

*** Священномученик Анатолий (Грисюк) был родом с Волыни. Он возведен во епископа Чистопольского, викария Казанской епархии в 1913 году и вскоре возглавил Казанскую Духовную Академию. После Октябрьского переворота 1917 года последовал указ от богоборческой власти закрыть все духовные учебные заведения, а в марте 1921 года святителя арестовали и осудили на год тюрьмы. В 1923 году уже архиепископа Анатолия вновь арестовали - за сопротивление обновленческому расколу, – избили и отправили отбывать срок в Азию.

По возвращении из ссылки владыку назначили на Одесскую кафедру и ввели в состав Временного Синода при Заместителе Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского), от которого архиепископ Анатолий не отошел, оставаясь его ближайшим помощником.

В ночь с 27 на 28 июля 1936 года в Одессе владыку опять арестовали и осудили на 5 лет лагерей, отправив этапом отбывать срок в республике Коми. 10 (23 по новому стилю) января 1938 года почти слепой и неподвижный митрополит Анатолий умер в больнице Ухто-Печерского лагеря, скончавшись от последствий пыток.

На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году митрополит Одесский и Херсонский Анатолий причислен к лику святых для общецерковного почитания.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Одесская епархия
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